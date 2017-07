Dramatism in finala Ligii Mondiale de volei masculin. Brazilia a pierdut titlul, acasa, in fata Frantei, scor 2 la 3, in meciul decisiv - VIDEO

In fata a peste 23 de mii de fani, prezenti in sala, brazilienii au inceput splendid finala si au castigat primul set cu 25 la 21. Echipa Frantei, condusa de Earvin Ngapeth, a dominat setul secund si s-a impus cu 25 la 15, iar apoi a smuls in extremis inca un set.

Campioana olimpica, Brazilia, nu a renuntat la lupta, a castigat cu 25 la 19 setul al patrulea si a trimis partida in decisiv.

Finalul, insa, le-a apartinut oaspetilor. Voleibalistii francezi s-au impus cu 15 la 13 si au cucerit titlul.

Este al doilea succes pentru nationala Frantei de volei masculin in Liga Mondiala, dupa cel din 2015. Brazilia ramane cea mai titrata echipa, cu 9 trofee. Locul 3 la editia din acest an a fost ocupat de Canada, care a invins, in finala mica, Statele Unite, scor 3 la 1 la seturi.