Dramatism la cote maxime, in finala Cupei Moldovei la futsal. Dinamo a cucerit trofeul, in meciul cu formatia Classic, reusind sa marcheze golul victoriei in ultimele secunde - VIDEO

In al noualea cer de fericire, jucatorii echipei Dinamo, au inceput sarbatoarea imediat ce au primit trofeul si au continuat-o in vestiar. Finala Cupei Moldovei s-a disputat la Futsal Arena FMF, din comuna Ciorescu, si a fost una extrem de echilibrata. Incercarile ambelor echipe de a marca nu au fost incununate de succes, in prima repriza. Si jocul portarilor a fost splendid.

In schimb, dupa pauza, suporterii au primit ce si-au dorit. Dinamo a deschis scorul, prin Andrei Negara. Classic, care a cucerit cupa anul trecut si a egalat scorul, prin Leonid Podlesnov. Echilibrul pe tabela s-a pastrat inca mult timp, iar, cu 12 secunde ramase de jucat, Dinamo a dat lovitura de gratie. Sergiu Munteanu a marcat golul decisiv.

Sergiu MUNTEANU, JUCATOR DINAMO: "Pe final, noi am apasat mai tare, in atac, dar jocul a fost 50 la 50. Classic nu a meritat sa piarda asa, cu 12 secunde ramase pana la final."

Andrei NEGARA, JUCATOR DINAMO: "Echipele au fost egale, dar fizic, am rezistat putin mai mult. S-a vazut, in repriza a doua, ca echipa Classic s-a asezat, putin, in porti."

Ruslan CIOCOI, JUCATOR CLASSIC: "Parerea mea este ca Dinamo e o echipa mult mai slaba, doar ca a marcat doua goluri de la 15-20 de metri. Au avut noroc."

In campionat, Dinamo este lidera si are 3 puncte avans fata de Classic. Pana la finalul turneului, mai sunt programate 5 etape. Duminica viitoare, Dinamo si Classic vor juca in meci direct.