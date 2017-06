Dramatism la cote maxime la Campionatul European de tineret. Germania a invins Anglia, la penalty-uri, si s-a calificat in finala - VIDEO

La scorul de 3 la 3, Amiri a transformat ultimul penalty pentru echipa germana, iar apoi portarul nemtilor a reusit sa pareze sutul lui Redmond.

Germania a invins Anglia si s-a calificat in finala Campionatului European sub 21 de ani. In general, meciul a fost spectaculos. Selke a marcat pentru nemti, iar Gray a egalat scorul.

Englezii au condus chiar cu 2 la 1, dupa golul lui Abraham, insa nemtii au raspuns prin Platte. In ultimul act al competitiei, Germania va da piept cu Spania, echipa care a invins Italia in semifinale.

Saul a deschis scorul, iar apoi italienii au ramas in zece oameni. Gagliardini a fost eliminat pentru un nou fault. Cu toate acestea, azzurrini au reusit sa marcheze, prin Bernardeschi.



Echilibrul a fost spulberat de acelasi Saul Niguez.



Mai tarziu, Saul a completat hat-trick-ul si a inchis tabela la 3 la 1. Spania si Germania vor juca marea finala vineri, in orasul Cracovia.