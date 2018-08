Drumul spre grupele Ligii Campionilor, inchis pentru echipa antrenata de romanul Razvan Lucescu: PAOK a pierdut meciul cu Benfica si a ratat calificarea - VIDEO

Dupa remiza din tur, scor 1 la 1, PAOK pornea cu sanse bune in retur. Aseara, pe teren propriu, Prijovic a marcat pentru formatia greaca, insa a urmat un dezastru pentru formatia lui Razvan Lucescu. Benfica a marcat de 3 ori pana la pauza, prin Jardel si Pizzi, din joc, si Salvio, din penalty.

In debutul reprizei secunde, portughezii au mai obtinut un penalty, iar Salvio a transformat din nou. 4 la 1 si Benfica s-a calificat in grupele Ligii Campionilor, in timp ce PAOK isi va continua drumul in grupele turneului Europa League.

Razvan LUCESCU, ANTRENOR PAOK: „Ei au pastrat calmul, fiind sub presiune. Noi am facut greseli, care i-au dat echipei Benfica puterea de a obtine calificarea.”

Tot aseara, PSV Eindhoven a batut formatia bielorusa BATE cu 3 la 0. O calificare in grupele Champions League a obtinut si Steaua Rosie Belgrad. Echipa sarba a remizat pe terenul austriecilor de la Salzburg, scor 2 la 2. In tur a fost 0 la 0, asa ca Steaua Rosie a avansat gratie golurilor marcate in deplasare. Celelalte 3 formatii care au triumfat in play-off-ul preliminar sunt Ajax Amsterdam, Young Boys Berna si AEK Atena.