Dubla lovitura pentru diavolii rosii. Manchester United a cedat chiar in fata marii rivale Arsenal Londra, scor 0 la 2 - VIDEO

Neinvinsa de 25 de partide in Premier League, Manchester United a cedat chiar in fata marii rivale Arsenal Londra, scor 0 la 2. Concentrat pe o posibila finala de Europa League, Mourinho i-a lasat sa se odihneasca pe mai multi jucatori importanti. Dupa o prima repriza fara goluri, in partea secunda Arsenal a inscris de doua ori in 3 minute si a rezolvat soarta partidei.



Este prima victorie a lui Arsene Wenger in fata lui Mourinho in 13 meciuri. Arsenal este pe locul 6 in campionat, avand 63 de puncte. Pe locul 3 in Premier League este Liverpool. Cormoranii au pasit gresit in meciul de ieri contra celor de la Southampton, remizand, scor 0 la 0. In repriza secunda, Liverpool putea sa smulga victoria, insa Milner nu a reusit sa invinga portarul gazdelor. In urmatoarea etapa Liverpool va intalni formatia West Ham.

Astazi, liderul campionatului, Chelsea Londra, primeste vizita celor de la Middlesbrough.