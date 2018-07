Duel englez, la turneul International Champions Cup. Liverpool a invins-o pe Manchester City cu 2 la 1 - VIDEO

Sane a primit o pasa de la Bernardo Silva si nu a mai putut fi oprit de fundasii lui Liverpool. Cormoranii au reusit sa egaleze repede, prin Salah. Golul decisiv al amicalului jucat la New Jersey, in fata a peste 52 de mii de fani in tribune, a venit pe final. Solanke a fost faultat in careu, iar arbitrul a dictat penalty. Mane a transformat lovitura si Liverpool a castigat meciul cu 2 la 1.

Intr-o alta partida la International Champions Cup, jucata la Philadelphia, Juventus a invins-o pe Bayern Munchen cu 2 la 0. Andrea Favilli a inscris ambele goluri, la debutul pentru club. Favilli este atacant central. Are 21 de ani si a fost transferat recent de la echipa Ascoli.