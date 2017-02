Duel incendiar pentru Radu Albot la turneul ATP de la Sofia. Cel mai bun tenisman moldovean va juca impotriva belgianului David Goffin - VIDEO

Sportivul nostru s-a impus in doua seturi, scor 7 la 6 si 6 la 2. Tenismanul moldovean si-a asigurat un premiu de 8 mii 230 de euro. Meciul lui Albot, care ocupa locul 92 in topul mondial, cu belgianul Goffin, este programat pentru ziua de maine. La turneul de la Sofia, moldoveanul va evolua si in concursul de dublu, alaturi de un tenisman din Israel.