Duel incins, in semifinalele Campionatului Moldovei la volei masculin. Dinamo MAI a pierdut mansa tur in fata echipei USM - VIDEO

Ca si in finala de anul trecut, campioana Dinamo MAI a dat piept cu formatia Universitatii de Stat, iar jocul a fost extrem de echilibrat, in primele doua seturi. USM a fost mai concentrata pe finalul seturilor si le-a castigat cu acelasi scor, 25 la 23.

USM a dominat startul setului 3 si conducea cu 6 puncte avans, moment in care Dinamo a preluat controlul jocului si a inceput o revenire senzationala. Dinamovistii au intors scorul si s-au impus cu 25 la 21.

In al patrulea set, gazdele au dominat autoritar si au castigat, scor 25 la 15.

Setul decisiv a fost unul superb. Dinamo a condus cu 10 la 7, dar nu a rezistat. USM a revenit si, la final, a triumfat, scor 15 la 13.

Ion MOISEI, JUCATOR USM: "In al treilea set, ne-am relaxat, poate si am obosit putin. In fine, in al 5-lea set, am opus rezistenta si vedeti rezultatul."

Alexandr DUDICOV, ANTRENOR USM: “Este sala lor. I-am invins aici. Lupta principala, insa, urmeaza.”

Valentin PEREU, ANTRENOR DINAMO MAI: "Greseli individuale, nerespectarea tacticii, ne-a lipsit un jucator ucrainean, care e plecat la nationala."

In aceasta seara, Tighina joaca cu formatia General Asigurari. Duminica sunt programate meciurile retur. Prima echipa care obtine doua victorii in serie, se califica in finala Diviziei Nationale.