Duel incins la maxim, in semifinalele ligii nord-americane de hochei. Washington a invins-o pe Tampa Bay cu 3 la 0 si a trimis seria in meci decisiv - VIDEO

Tampa Bay Lightning, campioana din 2004, avea nevoie de inca o victorie pentru a se califica in finala Cupei Stanley. Washington Capitals, insa, a fost prea buna in meciul din aceasta noapte.

Oshie a deschis scorul, in repriza secunda, la capatul unei combinatii la care a participat si rusul Kuznetsov. In partea a treia, Smith-Pelly a inscris si el pentru Washington. Oshie a completat victoria gazdelor, scor 3 la 0, cu inca un gol in ultimul minut de joc.

Astfel, calificarea in finala se va decide in meciul 7, care va fi gazduit de Tampa Bay, peste 2 zile. Prima finalista este deja cunoscuta - Las Vegas Golden Knights. Aceasta a trecut de Winnipeg Jets si a devenit prima echipa din istorie care se califica in ultimul act in sezonul sau de debut in NHL.