Duel tare in finala Cupei Africii: Egipt si Camerun vor juca in meciul decisiv - VIDEO

Timpul regulamentar al meciului si prelungirile s-au incheiat cu scor egal, 1 la 1. In seria loviturilor de departajare, portarul egiptean Essam El-Hadary a respins penalty-ul executat de goalkeeper-ul nationalei Burkina Faso. A urmat lovitura transformata de un coechipier si Egipt a iesit in avantaj, 4 la 3. Apoi – punctul culminant. El-Hadary a parat ultimul penalty al adversarilor si egiptenii au castigat meciul.

Astfel, portarul de 44 de ani, care a debutat la echipa nationala in 1996, duce Egiptul in finala Cupei Africii. Acolo, faraonii vor da piept cu reprezentativa Camerunului. Leii neamblanziti au invins, in semifinale, Ghana, scor 2 la 0.

Marea finala a turneului gazduit de Gabon va avea loc in capitala Libreville, duminica. Pana acum, Egipt si Camerun au jucat de 2 ori in ultimul act al Cupei Africii, ambele partide fiind castigate de egipteni.