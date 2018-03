Duel tare, intre favoritele la titlu, din Liga 1. CFR Cluj a remizat, acasa, cu FCSB - VIDEO

Partida din Gruia a fost una tensionata si, cum si era de asteptat, arbitrul principal a fost in centrul atentiei. Acesta a dictat un penalty in poarta oaspetilor, in minutul 37, dupa ce mingea a lovit mana lui Benzar, in careu.

Culio a inscris de la 11 metri. AMBIANTA In repriza secunda, jocul a devenit mai dur, iar arbitrul a aratat 9 cartonase galbene. Respectiv, au aparut si cele rosii. Peteleu a fost eliminat, la clujeni, iar, in cateva momente, FCSB a ramas in zece oameni. Pintilii a fost trimis la cabine.

FCSB a smuls un punct, in prelungiri. Gnohere a marcat pentru 1 la 1.



Dupa aceasta remiza, CFR conduce in Campionatul Romaniei, cu 34 de puncte, iar FCSB are 32. CSU Craiova incheie podiumul, cu 30 de puncte.