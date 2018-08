Duelul fratilor. Tenismenii germani Alexander si Mischa Zverev au jucat pentru prima data unul impotriva celuilalt, pe tabloul principal al unui turneu ATP - VIDEO

539 de partide au jucat, in total, Alexander si Mischa Zverev, in cariera profesionista, in proba de simplu, pe tablourile principale ale turneelor ATP. Meciul cu numarul 540, insa, nu-l vor uita niciodata. Fratii s-au intalnit la turneul de la Washington, iar Alexander a jucat superb in primul set, pe care l-a castigat cu 6 la 3. Mischa, care este cu 9 ani mai mare decat fratele sau, a evoluat mai bine apoi si, la 5 la 4, a avut minge de set, dar nu a reusit sa o fructifice. Alexander a revenit si a intors scorul. 7 la 5 in favoarea fratelui mai mic, care s-a calificat in sferturile turneului.

Alexander ZVEREV, TENISMEN GERMAN: "A fost ceva diferit, dar, la urma urmei, ambii am vrut sa castigam, am facut cat putem de bine."

Mischa ZVEREV, TENISMEN GERMAN: "Dupa aruncarea monetei, am facut o poza impreuna si am plecat spre linia de baza. Am avut mari emotii. Trebuie sa-mi infrunt lacrimile, pentru ca e ceva unic."

Alexander Zverev ocupa pozitia a treia in topul mondial, iar Mischa – locul 42. Alexander s-a nascut in orasul german Hamburg, iar fratele sau la Moscova. Parintii celor doi au fost si ei jucatori de tenis. Tatal lor, Alexander Zverev a concurat pentru URSS, la nivel profesionist.