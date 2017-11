Duelul generatiilor la Turneul Campionilor. Roger Federer l-a invins pe tanarul Alexander Zverev si s-a calificat in semifinalele turneului - VIDEO

Federer, in varsta de 36 de ani, l-a invins pe tanarul Alexander Zverev, de 20 de ani, scor 2 la 1. Primul set a fost unul extrem de disputat, in care niciunul dintre tenismani nu a cedat pe propriul serviciu. S-a ajuns la tie-break, unde Federer s-a impus, chiar daca a fost condus cu 0 la 4.

In setul secund, Zverev a cedat pe primul serviciu, insa a reusit sa revina si sa se impuna cu 7 la 5. In decisiv, Federer i-a dat o lectie de tenis tanarului german si a invins cu 6 la 1. In urmatoarea partida, Federer il va intalni pe Marin Cilic.