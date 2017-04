Duelul moldovenilor, in Campionatul Rusiei. Echipa lui Alexandru Gatcan, FC Rostov a castigat greu meciul cu Ufa, scor 1 la 0 - VIDEO

In debutul reprizei secunde, Catalin Carp a avut sansa primului gol in tricoul echipei Ufa, insa portarul advers a reusit o parada fenomenala. FC Rostov, condusa, din teren, de capitanul Alexandru Gatcan, a smuls, la limita, o victorie in meciul de aseara. Poloz a marcat cu o lovitura de cap, din centrarea splendida a lui Noboa.

FC Rostov nu a primit gol in 9 meciuri la rand si a egalat recordul Campionatului Rusiei, stabilit de Lokomotiv acum 17 ani. Echipa lui Gatcan ocupa locul 5 in clasament. Ufa este pe pozitia a 9-a. Tot aseara, Spartak Moscova s-a impus in partida cu Ural, scor 1 la 0. Fernando a inscris golul.

Spartak conduce in campionat, cu 57 de puncte. TSKA are 47 de puncte, dar si un meci rezerva.