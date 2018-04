Duelul rusilor, in NHL. Evghenii Kuznetov a marcat doua goluri pentru Washington in primul meci din play-off - VIDEO

Washington Capitals, cu 3 hocheisti rusi in lot, a gazduit meciul cu gruparea Columbus Blue Jackets, iar Evghenii Kuznetov a reusit dubla, pentru capitolini in prima repriza. A inscris in poarta conationalului Serghei Bobrovskii. Columbus si-a revenit apoi, si a marcat de 3 ori la capatul unor atacuri conduse de Artemii Panarin, care a reusit 2 assist-uri.

Si cei de la Washington au mai inscris o data, iar timpul regulamentar s-a incheiat cu scor egal, 3 la 3. In overtime, a venit momentul de glorie a lui Panarin, care a marcat un gol formidabil si Columbus a castigat partida. A fost startul seriei din play-off, iar prima echipa care va obtine 4 victorii se va califica in etapa urmatoare.