Duelul titanilor, in sferturile ligii nord-americane de hochei. Washington, echipa rusului Alexander Ovechkin, s-a calificat in etapa urmatoare - VIDEO

Washington Capitals mai avea nevoie de o victorie pentru a castiga seria de meciuri cu gruparea Columbus Blue Jackets. A fost show total in cea de-a 6-a partida. Rusul Dmitri Orlov a marcat un gol, iar conationalul sau, Alexander Ovechkin a reusit dubla.

Smith-Pelly, Stephenson si Eller au mai inscris pentru Washington. La final, Capitals s-au impus cu 6 la 3 si a obtinut calificarea.

Washington va intalni gruparea Pittsburgh Penguins, in sferturile NHL. Va fi, totodata, duelul titanilor – rusul Alexander Ovechkin impotriva canadianului Sidney Crosby – acestia fiind considerati printre cei mai buni hocheisti din istorie.

Ambii sunt in forma maxima. Ovechkin a marcat, in play-off, 5 goluri si a dat 3 pase decisive. Crosby a inscris de 6 ori si a facut 7 assist-uri, in partidele cu Philadelphia.