Duelul titanilor, la Campionatul Mondial de handbal masculin. In careul de asi s-au calificat si nationalele Sloveniei, Croatiei si Norvegiei - VIDEO

Franta, de 5 ori campioana mondiala la handbal, a dat piept cu Suedia, care are 4 titluri in palmares. Echipa franceza, gazda competitiei din acest an, a inceput mai bine partida, iar, apoi, scandinavii au revenit in forta. A fost o lupta cot la cot, pana in ultimele minute, cand Franta s-a desprins pe tabela de scor. Tribunele au exaltat la final, gazdele reusind sa castige cu 33 la 30 si sa se califice in semifinale.

Franta, detinatoarea titlului mondial, va juca, maine, in penultimul act, cu Slovenia. Intre timp, intr-un alt meci incendiar de aseara, Croatia a batut Spania, scor 30 la 29.

Croatii, campioni mondiali in 2003, se vor duela cu Norvegia, in semifinale. Acest meci este programat pentru vineri.