Dueluri de foc, in Liga Campionilor. Anderlecht, la care joaca romanii Stanciu si Chipciu, va infrunta echipele Bayern Munchen si PSG - VIDEO

Ghinion pentru Anderlecht Bruxelles, echipa lui Nicolae Stanciu si Alex Chipciu. Aceasta va juca in grupa B, in compania celor mai titrate echipe din Germania si Scotia, Bayern Munchen si Celtic, dar si impotriva gruparii PSG, condusa de cel mai scump fotbalist din istorie, Neymar. Grupa C pare sa fie cea mai tare: Chelsea, Atletico Madrid si AS Roma, iar alaturi de ele sunt azerii de la Qarabag, calificati, in premiera, in grupe. Detinatoarea titlului, Real Madrid, nu va avea o misiune usoara. Se va duela, in grupa H, cu Borussia Dortmund, Tottenham si APOEL. Totodata, campioana Rusiei, Spartak Moscova, a nimerit in grupa F, cu Liverpool, Sevilla si slovenii de la Maribor. In continuare, va prezentam celelalte grupe ale Ligii Campionilor.

Tot aseara, la Monaco, au fost impartite trofee individuale. Astfel, cel mai bun jucator al sezonului precedent, versiunea UEFA, este Cristiano Ronaldo.

Portughezul a luat si premiul pentru cel mai bun atacant al Ligii Campionilor. Coechipierii sai de la Real Madrid, Luca Modric si Sergio Ramos, au fost desemnati cel mai bun mijlocas si cel mai bun fundas, respectiv. Gianluigi Buffon, de la Juventus, a fost desemnat cel mai bun portar. Faza grupelor a Ligii Campionilor incepe pe 12 septembrie.