Dueluri de foc in sferturile Ligii Campionilor. Real Madrid va intalni nemtii de la Bayern Munchen, iar Barcelona si Juventus vor rejuca finala de acum 2 ani - VIDEO

Unul dintre cele mai spectaculoase meciuri din sferturile Ligii Campionilor va fi cel dintre Real Madrid si Bayern Munchen. Astfel, Carlo Ancelotti, tehnicianul bavarezilor, isi va intalni fosta echipa. Formatiile s-au duelat si in 2014 in semifinalele competitiei.

Atunci Real Madrid s-a impus cu 5 la 0 in suma celor doua meciuri. O alta confruntare incendiara din sferturile Champions League va fi duelul dintre Barcelona si Juventus. Va fi reeditarea finalei competitiei din 2015. Campioana Anglei, Leicester, care evolueaza in premiera in Liga Campionilor, va avea drept adversar echipa Atletico Madrid.

AS Monaco va intalni gruparea germana Borussia Dortmund. Meciurile din tur se vor disputa pe 11 si 12 aprilie, iar returul peste o saptamana. Tot astazi, a avut loc si tragerea la sorti pentru sferturile Europa League.

Favorita turneului, Manchester United, va intalni echipa romanilor Stanciu si Chipciu, Anderlecht. Lista completa a sferturilor de finala din Europa League arata in felul urmator. Mansa tur se va desfasura pe 13 aprilie, in timp ce retururile sunt programate pentru 20 aprilie.