Dueluri spectaculoase, la Turneul Campioanelor. Tenismena americana Sloane Stephens a invins-o, in trei seturi, pe japoneza Naomi Osaka - VIDEO

Turneul Campioanelor WTA de la Singapore le-a adus fata in fata pe castigatoarele ultimelor doua editii ale US Open. Tenismena americana Sloane Stephens a castigat primul set al duelului cu Naomi Osaka. Japoneza a jucat mai bine, apoi, iar Stephens a facut multe greseli. Osaka s-a impus cu 6 la 4 si a trimis meciul in set decisiv.

In ultimul set, defensiva americancei a fost mult prea buna pentru Osaka. Stephens si-a demolat adversara, scor 6 la 1, si, astfel, a inceput Turneul Campioanelor cu o victorie.

In celalalt meci al Grupei Rosii, olandeza Kiki Bertens a invins-o surprinzator pe Angelique Kerber, din Germania, in trei seturi. Bertens a ajuns sa evolueze la Turneul Campioanelor dupa ce lidera mondiala, romanca Simona Halep, s-a retras din cauza accidentarii.