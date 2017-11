Dupa 2 infrangeri consecutive, Real Madrid si-a luat revansa in fata codasei din La Liga. Galacticii au invins acasa formatia Las Palmas si au revenit pe locul 3 in clasament - VIDEO

Marco Asensio a inscris spectaculos pentru 2 la 0 in minutul 56. Scorul in meciul cu Las Palmas a fost deschis de Casemiro in prima repriza. Isco a fost cel care a pus punctul final in meci.

Spaniolul a inscris din pasa lui Ronaldo si a stabilit scorul final de 3 la 0. Tot ieri, Villarreal s-a impus lejer in fata celor de la Malaga, scor 2 la 0. Sansone a reusit dubla si si-a adus echipa din nou pe locul 5 in campionat.