Dupa 2 remize fara goluri marcate, Sheriff Tiraspol isi doreste o victorie in meciul cu Lokomotiv Moscova: "Putem sa tinem piept tuturor echipelor" - VIDEO

Sheriff a remizat cu formatia ceha Zlin, in deplasare, scor 0 la 0, iar apoi a repetat rezultatul acasa, in duelul cu FC Copenhaga. Campioana Moldovei este motivata la maxim sa arate caracter in fata gruparii Lokomotiv si chiar se gandeste sa bata echipa care a ocupat abia locul 8 in Campionatul Rusiei, in sezonul precedent.

Veaceslav POSMAC, FUNDAS SHERIFF TIRASPOL: “Vrem deja sa castigam primul meci. Lokomotiv are o echipa buna. Eu am mai jucat impotriva lor. Putem sa tinem piept tuturor echipelor, mai ales ca Sheriff are acum un colectiv foarte bun. Trebuie deja sa castigam si sa luam 3 puncte.”

Roberto BORDIN, ANTRENOR SHERIFF: “Lokomotiv este o echipa cu o istorie mare, asa ca ne pregatim pentru meci din toate punctele de vedere, adica fizic si psihologic. Ne vom stradui sa aratam un rezultat bun.”

In ultima etapa de campionat, viespile au invins formatia Petrocub cu 3 la 1.

Cristiano DA SILVA, MIJLOCAS SHERIFF TIRASPOL: “Urmeaza un meci important cu Lokomotiv si sper ca vom reusi sa repetam acest rezultat.”

In schimb, Lokomotiv a pierdut in weekend, pe terenul echipei UFA, scor 0 la 1. Intrebat despre meciul cu Sheriff, antrenorul lui Lokomotiv a fost scump la vorba.

Iurii SIOMIN, ANTRENOR LOKOMOTIV MOSCOVA: “Vom avea acum un meci la Tiraspol, asa ca asteptam si ne pregatim. Apoi, vom merge spre celalalt.”

Sheriff va da piept cu Lokomotiv maine, pe arena principala a complexului sportiv de la Tiraspol. Partida va incepe la ora 22. In grupa F din Europa League rusii au 4 puncte, Copenhaga si Sheriff – cate 2 puncte, iar Zlin – unul.