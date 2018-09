Dupa 25 de ani la Juventus, a plecat in Rusia. Claudio Marchisio a semnat cu Zenit Sankt-Petersburg - VIDEO

Contractul cu Zenit a fost semnat pentru o perioada de 2 ani. Clubul rus nu a platit pentru jucator, el fiind, in ultima perioada, liber de contract. Mijlocasul a stat la Juventus din 1993, de cand a jucat la juniori, iar in 2006 a debutat pentru echipa de baza.

Cu torinezii, Marchisio a cucerit de 7 ori titlul, in Italia, de 4 ori cupa si de 3 ori supercupa. In 2015, a jucat in finala Ligii Campionilor, pierduta in fata Barcelonei.