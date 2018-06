Dupa aproape 100 de zile de cand nu a mai pasit pe terenul de fotbal, Neymar a avut nevoie doar de 25 de minute pentru a inscrie - VIDEO

Intrat pe teren in partea secunda, Neymar a deschis scorul in amicalul contra Croatiei in minutul 69. A fost primul meci pentru atacantul brazilian dupa o pauza de 3 luni. Scorul final de 2 la 0 a fost stabilit de Roberto Firmino.

Intr-un alt amical disputat ieri, Spania a remizat contra Elvetiei, scor 1 la 1. Odriozola a marcat pentru iberici. Elvetia a egalat in minutul 62. Rodriguez a profitat de o respingere gresita a lui De Gea si a stabilit scorul final. Pentru Spania urmeaza amicalul contra Tunisiei inainte de Campionatul Mondial.