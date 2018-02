Dupa ce a batut-o cu 5 la 0 in Liga Campionilor pe FC Porto, Liverpool defileaza si in campionatul Angliei. Cormoranii au castigat lejer meciul cu West Ham, scor 4 la 1 si raman pe locul 3 in clasament - VIDEO

Dupa ce a batut-o cu 5 la 0 in Liga Campionilor pe FC Porto, Liverpool defileaza si in campionatul Angliei. Cormoranii au castigat lejer meciul cu West Ham, scor 4 la 1 si raman pe locul 3 in clasament. Rivala Manchester United si-a pastrat pozitia secunda in clasament, dupa ce astazi s-a impus cu 2 la 1, in derby-ul cu Chelsea.