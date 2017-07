Dupa ce a castigat Campionatul European de tineret, Germania a cucerit si Cupa Confederatiilor - VIDEO

Nationala Germaniei a castigat in premiera Cupa Confederatiilor, dupa ce a trecut cu 1 la 0 de Chile.

Golul victoriei a fost reusit de Stindl.



Nemtii au preferat sa se apere dupa golul marcat, iar chilienii nu au reusit sa treaca de defensiva Germaniei.

Castigatorii au cantat si au dansat la conferinta de presa de dupa meci.



In lupta pentru bronz, Portugalia a trecut dupa doua reprize de prelungiri de nationala Mexicului, scor 2 la 1.

Lusitanii puteau iesi in avantaj inca in minutul 16, insa Andre Silva nu a marcat din penalty. In partea secunda, mexicanii au condus, dupa autogolul lui Neto.

Pepe a fost eroul Portugaliei. Fundasul de 34 de ani a inscris golul egalizator in minutul 91.



In prelungiri, Andre Silva s-a revansat pentru penalty-ul ratat din prima repriza si a inscris golul victoriei de la punctul cu var in minutul 104. Finalul partidei a fost unul tensionat, ambele echipe ramanand in 10 oameni dupa 2 faulturi violente.

2 la 1, iar Portugalia a ocupat locul 3 in cadrul Cupei Confederatiilor.