Dupa ce a devenit campioana Moldovei la futsal cu 2 etape inainte de finala sezonului, Classic Chisinau si-a adjudecat si Cupa - VIDEO

Classic Chisinau si-a trecut in palmares un nou trofeu, dupa ce au reusit sa invinga in finala Cupei Moldovei la futsal formatia Rimbcom, scor 6 la 3. Chiar daca a condus cu 3 la 1 la pauza, trofeul inca era departe de Classic. Rimbcom a egalat in minutul 33.

Elevii lui Alexandru Timbalist si Andrei Vicolas insa au reusit sa-si readuca avantajul si au inscris de 3 ori in ultimele 3 minute.

Anul trecut, Classic Chisinau a cedat in finala Cupei Moldovei la futsal in fata celor de la Progress.