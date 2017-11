Dupa ce a devenit campion european, judocanul Dorin Gotonoaga viseaza la Jocurile Olimpice: a cucerit medalia de aur - VIDEO

Dorin Gotonoaga a cucerit sambata medalia de aur la Campionatul European de tineret la Judo din Muntenegru in categoria de pana la 81 de kg. Intors in tara, sportivul nostru nu are timp de odihna. S-a antrenat alaturi de colegii sai de club.

Dorin GOTONOAGA, CAMPION EUROPEAN: "Nivelul adversarilor nu a fost scazut, dar stiam ca sunt pe masura mea, ca pot sa-i inving pe oricare din participanti. Sunt bucuros de ceea ce am realizat."

Mihai BUIUC, ANTRENOR: "Exista o ligitate in judo, munca depusa nu se pierde, ea rabufneste, daca nu azi, maine. Ea nu se pierde."

Pentru Dorin Gotonoaga urmeaza un cantonament de 16 zile, in Japonia. Apoi, sportivul nostru va participa la una dintre cele mai prestigioase competitii de judo din lume, Grand Slam-ul din Tokyo.

Dorin GOTONOAGA, CAMPION EUROPEAN: "Vreau sa preiau foarte multe lucruri de la maestrii din Japonia, pentru ca, intr-adevar, ai ce invata de la ei. De la Grand Slam-ul din Tokyo ma astept la o participare cat mai buna."

Valeriu DUMINICA, SECRETAR GENERAL FEDERATIA DE JUDO: "Pana in 2020, daca vom putea de doua ori pe ani sa ne deplasam in Japonia, cred ca vom avea o crestere esentiala si vom ajunge la Jocurile Olimpice din Tokyo nu doar o persoana, dar 3-4."

In 2015, Dorin Gotonoaga a castigat bronzul la Campionatul Mondial de judo, rezervat juniorilor. Anul acesta, sportivul nostru a ocupat locul 3 la Grand Prix-ul din Germania, iar calificarea la Jocurile Olimpice din 2020 este tot mai aproape.