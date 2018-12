Dupa ce a suferit 3 infrangeri in ultimele 4 meciuri, Manchester City respira din nou. Cetatenii au revenit pe locul secund in Anglia, reusind sa o invinga aseara pe Southampton - VIDEO

Echipa lui Guardiola a reusit sa iasa aseara din criza cu o victorie in deplasare scor 1 la 3. David Silva a inscris dupa 10 minute de joc, dar Hojbjerg a egalat in minutul 37, cu un sut superb.AmbiantaLa pauza City a intrat totusi cu avantaj. Ward Prowse a deviat in propria poarta o centrare a lui Sterling, dupa care Aguero a inscris.AmbiantaIn repriza a doua, cetatenii au avut cateva ocazii mari, dar le-au ratat. Totusi, City a luat o gura de oxigen inaintea derby-ului de joi cu Liverpool.

Cormoranii, care se afla pe primul loc in clasament, au un avans de 7 puncte fata de City. Intre timp, dupa plecarea lui Mourinho, vedeta lui Manchester United, Paul Pogba, s-a descatusat. Cu doua goluri marcate in etapa trecuta cu Huddersfield, francezul a reusit o dubla si aseara contra lui Bournemouth.

4 goluri si 4 assisturi a reusit campionul mondial in cele trei meciuri cu Ole Gunnar Solskjaer pe banca.AmbiantaMancester United a castigat cu 4 la 1, insa este doar pe locul 6 in campionat.Intr-un alt meci disputat in Anglia, Chelsea s-a impus greu, scor 1 la 0 in deplasare cu Crystal Palace. N’Golo Kante a inscris singurul gol al partidei.