Dupa ce a triumfat la Delray Beach, tenismenul moldovean, Radu Albot, ramane in Statele Unite pentru un nou turneu. Sportivul nostru a reusit o prima victorie si va juca finala calificarilor

Aseara, Albot, locul 53 in clasamentul ATP, l-a invins, in doua seturi, pe americanul Krueger, scor 6 la 1 si 6 la 4. Astfel in finala calificarilor, Radu Albot va da piept cu slovacul Lukas Lacko, locul 133 in clasamentul mondial.

In cazul unui succes, moldoveanul se va califica in prima runda la Indian Wells, competitie care pune in joc aproape 10 milioane de dolari. Invingatorul va obtine si o mie de puncte ATP.