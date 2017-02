Dupa ce a umilit-o pe Barca in Liga Campionilor, PSG si-a zdrobit si marea rivala din Campionatul Frantei - VIDEO

Le Classique si-a consumat, aseara, episodul cu numarul 91. Olympique Marseille, aflata la un sezon modest, nu a avut forta de a rezista in fata atacului nemilos al lui PSG. Echipa lui Unai Emery s-a simtit ca acasa si a marcat de doua ori in primele 16 minute, prin Marquinhos si Cavani.

Dupa pauza, Lucas Moura si Draxler au inscris si ei, iar scorul a devenit unul categoric. Marseille a redus din diferenta in minutul 70, prin Fanni.

Ultimul cuvant l-au spus, totusi, parizienii. Matuidi a marcat pentru 5 la 1. PSG ocupa locul secund in campionat, fiind la 3 puncte in spatele liderei AS Monaco. Tot aseara, atacantul echipei Olympique Lyon, transferat de la Manchester United, Memphis Depay a reusit dubla in partida cu Metz.

Lyon a castigat fara emotii meciul, scor 5 la 0, si se afla pe locul 4, care duce in Europa League.