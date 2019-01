Dupa ce au fost eliminati din grupele Ligii Campionilor, cei de la Valencia isi pot salva demnitatea cucerind Cupa spaniola de fotbal - VIDEO

In mansa retur a optimilor Cupei spaniole de fotbal, Valencia a gazduit partida contra lui Sporting Gijon. In tur, liliecii au fost invinsi cu scorul de 2 la 1, iar pentru a continua parcursul in aceasta competitie, ei aveau nevoie de victorie. Mai mult de o ora, gazdele nu au gasit calea spre poarta adversa si abia in minutul 65, Santi Mina a reusit sa sparga gheata.

In minutul 76, acelasi Mina a iesit, din nou, la rampa, finalizand centrarea lui Ferran Torres.

In ultimul minut din timpul regulamentar, a venit randul lui Ferran Torres sa-si treaca numele pe lista marcatorilor. Acest gol a fost primul la nivel profesionist pentru mijlocasul de doar 18 ani.

Cu un scor general de 4 la 2, Valencia a reusit calificarea in faza sferturilor. Pe langa Cupa Spaniei de Fotbal, liliecii vor participa si in Europa League, competitie in care au accedat gratie locului 3 in grupele Ligii Campionilor.