Dupa ce Rusia a fost suspendata de la Jocurile Olimpice de iarna 2018 pentru dopaj institutionalizat, premierul rus, Dmitrii Medvedev a spus ca decizia este una politica - VIDEO

Dmitrii MEDVEDEV, PREMIERUL FEDERATIEI RUSE: "Aceasta decizie a fost luata in ajunul alegerilor presedintelui din tara noastra cu scopul de a crea o stare de spirit corespunzatoare in societate. In fiecare 2 ani, toata tara urmareste Jocurile Olimpice, se bucura si sustine sportivii nostri. Pentru milioane de cetateni din tara noastra aceasta decizie a fost o lovitura grea."

La fel cum a declarat anterior si presedintele Rusiei, Vladimir Putin, Dmitrii Medvedev a spus ca sportivii admisi pentru Jocurile Olimpice din aceasta iarna vor decide singuri daca doresc sa participe la competitie.

Iurii BORODAVKO, ANTRENORUL ECHIPEI RUSE DE SCHI FOND: "Sportivilor le este foarte greu. Toti sportivii isi fac griji."

Alexei VOEVODA, FOST CAMPION OLIMPIC: "Trebuie sa ne gandim daca trebuie noi sa participam in anume asa o miscare olimpica."

Elena ISINBAEVA, FOSTA CAMPIOANA OLIMPICA: "Ei vor evolua in statutul de sportiv olimpic din Rusia. Ei nu vor fi sportivi neutri. Asa vor fi ei identificati."

Sportivii rusi care au fost admisi la Jocurile Olimpice vor decide saptamana viitoare daca vor participa la competitie, atunci cand se va reuni Comitetul Olimpic Rus. Decizia CIO a fost luata dupa ce Rusia a fost acuzata ca a introdus un sistem de dopaj sustinut de stat intre anii 2011 si 2015.