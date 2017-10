Dupa ce Federatia Moldoveneasca de Taekwondo a fost exclusa din Comitetul National Olimpic, presedintele forului spune ca lupta continua: "Vor fi luate decizii difinitive" - VIDEO

Igor IUZEFOVICI, PRESEDINTE FEDERATIA DE TAEKWONDO: “La adunarea generala a CNOS, vor fi luate deciziile definitive in privinta excluderii federatiei. In functie de decizia adunarii generale, noi vom actiona in limita legii. Cel mai probabil, vom apela, din nou, la Curtea de Arbitraj Sportiv si vom lupta pentru victorie. O lupta pierduta nu inseamna si infrangerea in razboi.”

Adunarea generala a Comitetului National Olimpic este programata pentru 19 octombrie. Conflictul a aparut dupa ce Federatia de Taekwondo a retras licenta unui antrenor, acuzandu-l de escrocherie.

CNO a suspendat calitatea de membru, pentru perioada nedeterminata.