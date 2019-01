Dupa ce si-a anuntat retragerea din cauza problemelor de sanatate, sub ovatiile tribunelor, tenismenul Andy Murray a luptat ca un erou in ultimul meci al carierei - VIDEO

Dupa ce si-a anuntat retragerea din cauza problemelor de sanatate, sub ovatiile tribunelor, tenismenul Andy Murray a luptat ca un erou in ultimul meci al carierei. Insa, nu a rezistat in fata lui Roberto Bautista. La interviul de dupa meci, cu lacrimi in ochi, britanicul a spus ca va face tot posibilul pentru a reveni.