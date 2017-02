Dupa ce si-a schimbat antrenorul, Dinamo Bucuresti a urcat pe loc de play-off in Liga 1 - VIDEO

Prima victorie din acest an in Liga 1 a coincis cu debutul lui Cosmin Contra pe banca tehnica a lui Dinamo. Trupa din Stefan cel Mare a trecut la limita acasa de FC Botosani, scor 1 la 0. A fost un meci al ratarilor. Dupa ce echipele au trecut rand pe rand pe langa gol, Hanca a inscris pentru cainii rosii.

Dupa victoria de aseara, Dinamo urca pe locul 6 in campionat, ultimul ce duce in play-off. A fost prima victorie din 2017 si pentru Poli Timisoara. Banatenii au trecut acasa de CSM Iasi, scor 2 la 1. Gazdele au plecat la vestiare in avantaj, deblocand tabela de marcaj la prima ocazie.

Golul egalizator a venit in repriza secunda. Cristea a obtinut un penalty, pe care tot el l-a transformat. Gazdele au replicat imediat. Soljic a adus victoria pentru Poli Timisoara.

Cu 13 puncte acumulate, Poli Timisoara ocupa locul 13 in campionat, iar in urmatoarea etapa va intalni liderul FC Viitorul.