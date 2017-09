Dupa infrangerea din Serbia, selectionata Moldovei se pregateste sa-si refaca imaginea. Tricolorii joaca maine cu Tara Galilor - VIDEO

Igor DOBROVOLSCHI, SELECTIONER MOLDOVA: “Pe când eram jucător, dacă avea să pierdem cu 0 la 3, probabil eram să fiu împuşcat în cap, la intrarea în vestiar, iar eu îi susţin. Trebuie să-i susţii pe fotbaliştii tăi. Nici un jucător, la toate meciurile preliminare, nu a ieşit pe teren alene. ”

Tribunele stadionului Zimbru vor fi pline la meciul de maine, biletele fiind deja vandute. Echipa noastra este gata sa arate un joc mai bun decat cel de sambata, de la Belgrad, si sa surprinda nationala Tarii Galilor.

Catalin CARP, FUNDAS SELECTIONATA MOLDOVEI: “Ei se bat la calificare. Ne ramane doar sa ii incurcam. Jucam acasa si trebuie sa dam toate puterile. ”

Selectionata Moldovei, slabita de accidentari, il va avea disponibil, de aceasta data, pe fundasul Vitalie Bordian, revenit dupa suspendare. De asemenea, ar putea intra pe teren si 3 jucatori, care initial au fost in lista de rezerva – fundasul Artiom Rozgoniuc, mijlocasul Petru Ojog si atacantul Vladimir Ambros.

Adversara, echipa Tarii Galilor, este condusa de starul lui Real Madrid, Gareth Bale. Totusi, sunt multi alti jucatori periculosi in lotul britanicilor, considera Igor Dobrovolschi. In ultimul meci, in care galezii au invins Austria, Ben Woodburn, atacant in varsta de 17 ani de la clubul Liverpool, a marcat singurul gol.

Igor DOBROVOLSCHI, SELECTIONER MOLDOVA: “Dacă deja a nimerit în lotul echipei naţionale la această vârstă, a ieşit pe teren şi a marcat, e bravo.”

In meciul din Tara Galilor, de acum un an, Moldova a pierdut cu 0 la 4. Partida de maine va incepe la ora 21 si 45 de minute. In calificarile Campionatului Mondial din 2018, Moldova este ultima in grupa, cu doar 2 puncte.