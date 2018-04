Dupa infrangerea umilitoare din etapa precedenta, Manchester United a revenit victorios. Diavolii rosii au trecut de Bournemout si si-au consolidat pozitia a doua in Premier League - VIDEO

Manchester United s-a impus cu 2 la 0 in meciul contra celor de la Bournemouth din etapa a 34-a. Cu un prim 11 improvizat, diavolii rosii au intrat mai greu in meci. Totusi, trupa lui Mourinho a reusit sa iasa in avantaj pana la pauza.

Ander Herrera a reusit o pasa catre Lingard, care a taiat toata apararea adversa, iar mijlocasul englez l-a servit perfect pe Smalling.

Scorul final de 2 la 0 a fost stabilit de Lukaku, care a marcat imediat dupa ce a fost introdus pe teren. Manchester United ocupa locul 2 in Premier League si are un avans de 4 puncte fata de urmatoarea clasata Liverpool.