Dupa o remiza, FCSB s-a calificat in play-off-ul turneului Europa League. Ros-albastrii au incheiat la egalitate meciu cu Hapoel Beer-Sheva - VIDEO

Florinel Coman a marcat in minutul 31, dupa o grava eroare a defensivei adverse. Echipa din Israel, insa, a egalat scorul dupa 6 minute. In repriza secunda, un fundas al oaspetilor a respins cu mana balonul de pe linia portii.

Arbitrul nu a vazut faza si nu a dictat penalty. Cu 10 puncte acumulate, FCSB s-a calificat in play-off. Totusi, pentru a castiga in grupa, ros-albastrii au nevoie de cel putin o remiza in urmatorul meci.