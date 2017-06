Dupa Ronaldo, i-a venit randul si lui Bale. Artistul ce a creat bustul controversat al starului portughez l-a imortalizat si pe fotbalistul galez - VIDEO

Internautii au facut glume pe seama bustului galezului, la fel ca si in cazul sculpturii lui Cristiano Ronaldo. Lucrarea creata de Emanuel Santos cantareste 40 de kg si este realizata din bronz. 264 de ore a lucrat artistul portughez. Bustul lui Bale a fost amplasat la Cardiff, in fata Stadionului Millennium, arena ce va gazdui finala Ligii Campionilor dintre Real Madrid si Juventus in aceasta sambata.