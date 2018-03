Dupa umilinta din Champions League. Manchester United s-a calificat in semifinalele Cupei Ligii Angliei - VIDEO

Ninsoarea din Anglia nu a intrerupt fotbalul. Manchester United a trecut cu 2 la 0 de Brighton in sferturile Cupei Angliei. Diavolii rosii au creat o faza splendida in prima repriza, insa Mata nu a reusit finalizarea. Lukaku a deschis scorul in minutul 37.

In partea secunda, elevii lui Mourinho au mai punctat o data prin Matic si s-au calificat in semifinalele Cupei Angliei. In penultimul act al competitiei a acces si Tottenham, dupa victoria cu 3 la 0 contra celor de la Swansea. Eriksen a reusit dubla.