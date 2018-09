Dupa un meci infernal, care a durat aproape 5 ore, Rafael Nadal este in semifinalele turneului US Open - VIDEO

Liderul mondial, Rafael Nadal a fost de nerecunoscut in primul set. Dominic Thiem l-a distrus, scor 6 la 0. Ibericul a revenit in forta si a castigat urmatoarele seturi cu 6 la 4 si 7 la 5, insa, in al patrulea set, Thiem s-a opus.

Austriacul, care a avut numeroase lovituri direct castigatoare, a triumfat la tiebreak si a trimis partida in set decisiv. Echilibrul s-a pastrat si, din nou, a fost nevoie de tiebreak, unul spectaculos. Nadal s-a impus cu 7 la 5 si s-a calificat in semifinale.

Nadal urmeaza sa joace cu argentinianul Juan Martin del Potro, campion la US Open in 2009. Acesta a trecut de americanul John Isner, scor 6 la 7, 6 la 3, 7 la 6 si 6 la 2. Pe tabloul feminin, campioana de anul trecut, americanca Sloane Stephens, a fost eliminata. Ea a cedat in duelul cu Anastasija Sevastova, scor 2 la 6 si 3 la 6. Va fi prima semifinala de Grand Slam pentru tenismena letona.

Sevastova da peste colosul tenisului feminin, Serena Williams, in semifinala. Aceasta s-a calificat dupa ce a castigat partida cu tenismena ceha Karolina Pliskova, scor 6 la 4 si 6 la 3.