Ajuns la 38 de ani, Dwain Chambers e intr-o forma fantastica. Sprinterul britanic a alergat distanta in 10 secunde si 36 de sutimi si a fost mai iute decat calul. Sportivul detine recordul european la 60 de metri. El a fost rivalul lui Usain Bolt in cursa in care jamaicanul a stabilit recordul mondial la proba de 100 de metri.