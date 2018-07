E bun nu numai la fotbal. Aflat in vacanta, Neymar participa la un turneu de poker in Brazilia - VIDEO

Dupa evolutia stearsa de la mondial, Neymar s-a relaxat in vacanta la un turneu de poker. Cel mai scump fotbalist din lume s-a clasat pe locul 6 in campionatul desfasurat in Brazilia. Neymar a jucat peste 12 ore si a castigat aproximativ 20 de mii de dolari.

Dupa ce a fost eliminat, Neymar a facut poze cu fanii si a impartit autografe. La turneul de poker din Brazilia au participat 288 de concurenti, iar taxa de intrare a fost de 7 mii de dolari.