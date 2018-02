E campionul campionilor. David Coulthard a triumfat la un eveniment traditional inedit, la care participa piloti din diferite competitii auto - VIDEO

Cursa Campionilor a avut loc, in premiera, in Arabia Saudita. Pe traseul amenajat pe stadionul din Riyadh, si la volanul unor masini pregatite special pentru eveniment, au concurat fosti si actuali piloti din Formula 1, IndyCar, Le Mans sau rally. David Coulthard, pilotul britanic, care a castigat, in cariera sa, 13 curse de Formula 1, a facut legea.

In semifinale, el l-a invins, la limita, pe danezul Tom Kristensen, care este de 9 ori campion al cursei Le Mans. Diferenta a fost de doar 0,12 de secunda.

In finala, Coulthard a dat piept cu renumitul pilot de raliuri, norvegianul Petter Solberg, si l-a invins clar.

Astfel, Coulthard a devenit campionul campionilor, pentru a doua oara, dupa succesul din 2014. Intre timp, o surpriza era aproape sa se produca la asa-zisa Cupa Natiunilor. La una din curse, Petter Solberg a concurat cu italianul Enzo Bonito, un pilot de teste virtuale, dar care nu a condus niciodata un autoturism. Surprinzator, Bonito a pierdut doar 0,4 secunde in fata lui Solberg.