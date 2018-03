E de neoprit. Federer e in finala de la Indian Well unde ul va intalni pe Juan- Martin Del Potro - VIDEO

Roger Federer s-a calificat in finala turneului Masters de la Indian Wells. Numarul 1 mondial a avut viata grea in meciul cu Borna Coric. Croatul si-a adjudecat primul set cu 7 la 5 si a fost aproape sa dea lovitura in actul secund. Coric a condus cu 4 la 2, insa Federer a revenit eroic. A inchis al doilea set scor la 6 la 4, iar in decisiv a repetat scorul.

In finala, Federer il va intalni pe Juan-Martin Del Potro. Argentinianul a dispus in semifinala de Milos Raonic, scor 6 la 2 si 6 la 3. Doar 67 de minute a durat partida.

Finala de la Indian Wells dintre Federer si Del Potro se va disputa in aceasta seara.