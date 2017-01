E de nerecunoscut in noul an. Angelique Kerber a suferit a doua infrangere in mai putin de o saptamana si a parasit turneul de la Sydney - VIDEO

Angelique Kerber e de nerecunoscut in noul an. Nemtoaica a cedat la Sydney in fata tinerei Daria Kasatkina, numarul 26 in clasamentul WTA. Rusoaica de doar 19 ani s-a impus in optimi in minim de seturi, scor 7 la 6, 6 la 2. Dupa un prim set extrem de incordat, decis la tie-break, Kasatkina a prins la curaj in setul secund si a dominat autoritar, incheind partida in doar o ora si 33 de minute.

A parasit turneul si Dominika Cibulkova. Jucatoarea, care a pierdut si ea saptamana trecuta in sferturile de la Brisbane, a fost eliminata in optimi la Sydney de canadianca Eugenie Bouchard, scor 2 la 0. Chiar daca a facut un break la scorul de 1 la 1, Cibulkova a cedat totusi cu 6 la 4 in primul set. In setul secund canadianca s-a impus cu 6 la 3, calificandu-se in sferturi.

In sferturi, Bouchard o va intalni pe rusoaica Anastasia Pavlyuchenkova, care a trecut in optimi de conationala sa, Svetlana Kuznetsova.