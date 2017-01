E frig, dar gandul la titlu ii face mai puternici. Fotbalistii echipei Milsami au revenit la antrenamente - VIDEO

Vacanta s-a incheiat si Milsami Orhei a revenit la antrenamente... cu multe absente, insa. Unii jucatori sunt convocati la selectionata Moldovei, altii inca nu au ajuns la club. Cei prezenti la antrenament sunt bucurosi sa revada mingea si coechipierii.

Petru RACU, FUNDAS MILSAMI: “Ni s-a facut dor de fotbal, de baieti. Suntem foarte concentrati sa facem toata munca. ”

Andrian SOSNOVSCHI, ANTRENOR MILSAMI: “Acum toate gandurile sunt numai la cantonament, meciuri, sa ne facem cat mai puternici. ”

Nu e chiar atat de frig, considera fundasul Petru Racu, cel care a jucat 5 ani pentru cluburi din Suedia si Finlanda.

Petru RACU, FUNDAS MILSAMI: “Desigur. Cand am jucat in Scandinavia, mai ales, acolo era pana la -20, ne antrenam, asa ca timpul de acum e foarte frumos. ”

Milsami, care are deja cativa jucatori noi, in probe, se va antrena in Moldova pana pe 15 ianuarie, atunci cand va pleca in cantonament, in Antalya. Acolo, timp de aproximativ o luna, orheienii vor juca cel putin 8 meciuri amicale. Toate acestea pentru a face ravagii in cea de-a doua parte a Campionatului Moldovei.

Andrian SOSNOVSCHI, ANTRENOR MILSAMI: “Cate meciuri au mai ramas ? 13. La fiecare iesim ca la finala. ”

Petru RACU, FUNDAS MILSAMI: “Ne asteapta o a doua parte mult mai crancena decat prima. ”

Milsami Orhei conduce in Divizia Nationala, cu 43 de puncte. Sheriff Tiraspol are 41 de puncte, dar a jucat cu un meci mai mult. Campionatul va fi reluat pe 24 februarie, atunci cand orheienii vor juca, acasa, cu Zaria Balti.