E oficial. Diego Costa va reveni la Atletico Madrid. Chelsea Londra a anuntat ca a ajuns la un acord cu clubul spaniol pentru transferul atacantului - VIDEO

55 de milioane de euro – aceasta suma va plati Atletico celor de la Chelsea pentru jucator, anunta presa internationala. Diego Costa se va alatura clubului din capitala Spaniei abia in ianuarie, cand se va incheia interdictia la transferuri a lui Atletico. Atacantul nu a mai fost folosit, in ultimul timp, de Antonio Conte, la Chelsea. In sezonul precedent, Diego Costa a marcat 22 de goluri pentru clubul londonez, in toate competitiile.