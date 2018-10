Echipa de fotbal Leicester City a confirmat ca proprietarul clubului a decedat dupa ce elicopterul sau s-a prabusit langa stadion - VIDEO

Leicester City a confirmat ieri noaptea ca proprietarul clubului a fost printre cele cinci persoane care au murit in urma prabusirii elicopterului sau langa stadionul echipei.

Celelalte patru victime nu au fost identificate oficial, dar se crede ca sunt doi membri ai staffului miliardarului, pilotul si o pasagera. Intr-un comunicat dat publicitatii, clubul l-a numit pe miliardarul thailandez drept “un om bun, generos si a carui viata a fost definita de dragostea dedicata familiei sale si celor pe care i-a condus cu atat de mult succes”.

Anti PATEL, FAN LEICESTER CITY: “Eram foarte indispus, n-am putut sa dorm dupa cele intamplate, pentru ca a insemnat mult pentru mine, a facut multe pentru club.”

Miliardarul thailandez a preluat clubul in 2010 si era un om respectat si foarte cunoscut la nivel local, datorita activitatilor sale caritabile. Elicopterul in care se afla acesta a decolat sambata seara de pe stadionul din Leicester la circa o ora dupa ce echipa sa a incheiat un meci cu scorul de 1 la 1. La scurt timp, aparatul s-a prabusit in apropiere.

Fanii si localnicii s-au adunat pe stadionul King Power, pentru a depune flori. Meciul dintre Leicester si Southampton, din Cupa Ligii, programat pentru maine, a fost amanat, a anuntat clubul.